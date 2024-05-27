Копейчанка завоевала золото чемпионата России по велоспорту

Южноуральская велосипедистка завоевала второй чемпионский титул. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, 26 мая в Орехово Ленинградской области прошел чемпионат России по велоспорту в дисциплине маунтинбайк-марафон.