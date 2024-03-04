В Помпеях нашли прекрасно сохранившуюся фреску с изображением мифических героев античности

Фреска, обнаруженная в древнеримском городе Помпеи / © Pompeii Archaeological Park Согласно древнегреческим мифам, Фрикс и Гелла были вынуждены бежать из дома после того, как их мачеха Ино с помощью послов от дельфийского оракула, объявила детей виновниками голода, который сама же и устроила.