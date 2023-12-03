Германия сократит помощь Украине

Секретный документ, полученный изданием Telegraph, свидетельствует о том, что Германия намерена сократить размеры своего взноса на военную помощь Украине в рамках Европейского фонда мира (EPF) на сумму 20 миллиардов евро.
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