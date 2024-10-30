В Петербурге реализуют мегапроекты на 100 млрд рублей

Бюджет рассчитан на три года. Власти Петербурга вынашивают масштабные планы развития города. Ключевой приоритет — реализация мегапроектов, сообщил губернатор Александр Беглов в ходе представления бюджета Северной столицы на 2025–2027 годы заксобранию, его цитирует пресс-служба.