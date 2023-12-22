Прогноз по Украине: Зачем МВФ нацепил розовые очки?

Экономист Артем Пылин оценил прогнозы фонда по ВВП незалежной в ближайшие пару лет Павел Еськов На фото: виды Киева (Фото: AP/TAС) Материал комментируют: Артем Пылин Международный валютный фонд (МВФ) представил три сценария развития экономики Украины, которые прогнозируют рост или снижение ВВП «незалежной» в зависимости от продолжительности боевых действий.