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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сомневаться в Родри – значит оскорблять футбольный интеллект. Он лучший в мире на своей позиции и лучше многих игроков, даже когда готов всего на 50%». Де ла Фуэнте о хавбеке

Главный тренер сборной Испании объяснил, почему не сомневался в Родри . Полузащитник испанской команды был признан лучшим игроком чемпионата мира-2026.

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