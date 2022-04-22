В Подмосковье сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже со стройки

В дежурную часть Отрадненского отдела полиции УМВД России по г.о. Красногорск от генерального директора одной из строительных компаний поступило заявление о том, что с территории стройки неизвестные похитили силовой кабель и алюминиевые профили.
В дежурную часть Отрадненского отдела полиции УМВД России по г.о. Красногорск от генерального директора одной из строительных компаний поступило заявление о том, что с территории стройки неизвестные похитили силовой кабель и алюминиевые профили.
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