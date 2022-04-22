Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Круши ,ломай, бей всё подряд, Россия накормит, мы же гуманные.Вооруженные силы ...
  • Александр
    В случаях с палом надо отказаться от помощи в восстановлении.Пламя перекинулос...
  • Александр Иванов
    Но кредит ведь отдавать все же надо !!Скриншоты с непри...

В Подмосковье сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже со стройки

В Подмосковье сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже со стройки

В дежурную часть Отрадненского отдела полиции УМВД России по г.о. Красногорск от генерального директора одной из строительных компаний поступило заявление о том, что с территории стройки неизвестные похитили силовой кабель и алюминиевые профили.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх