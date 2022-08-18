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Показ военной техники прошёл на полигоне Алабино в рамках форума «Армия-2022»

Показ военной техники прошёл на полигоне Алабино в рамках форума «Армия-2022»

фото: vk.com/armyforum--> На полигоне Алабино в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022» прошел показ возможностей вооружения, военной и специальной техники.

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