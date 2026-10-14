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Иркутск Сегодня

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Жительница Иркутска хотела заработать на инвестициях и потеряла 2 млн рублей

В полицию Иркутска обратилась 44-летняя местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой мошенников и лишилась больше 2 млн рублей.

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