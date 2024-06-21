Василий Нестеренко: В детстве я плескался в Лихоборке

Народный художник России рассказал о творческих планах и о путешествиях Житель района Свиблово народный художник России Василий Нестеренко написал более тысячи работ, посвящённых отечественной истории, культуре, православию.
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