Он женат, Анна Семенович рассказала правду о своём женихе

Звезда группы «Блестящие» не любит раскрывать подробности личной жизни. Однако, в Сеть просочилась информация о том, что у Семенович есть любимый мужчина и как выяснилось, он состоит в браке с другой женщиной.
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