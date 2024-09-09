В Дагестане юные астраханские футболисты стали участниками массовой бойни на поле

Главный арбитр матча показал 9 красных карточек, в том числе две – главным тренерам команд. Неожиданно громкий резонанс получил в минувшую субботу в Каспийске матч первенства Юношеской футбольной лиги (зона «Юг») между командами 2009 года рождения «Динамо Дагестан» (футбольная академия имени Л.