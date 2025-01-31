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Эммануэль Тодд: предсказатель гибели империй

Эммануэль Тодд: предсказатель гибели империй

Буквально сразу после новогодних праздников многие россияне открыли для себя имя Эммануэля Тодда. Это произошло с подачи председателя Госдумы Вячеслава Володина, который на заседании Совета палаты подарил всем присутствовавшим книгу французского автора «Поражение Запада», а потом еще и порекомендовал лично почитать мэтра западной истории и социологии.

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Людмила Лепаева
Володин подумай о своей стране. Скоро мигрантов будет больше чем русских и законы в стране тоже для упрощённая жизни мигрантов
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13 час.
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