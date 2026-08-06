27-летний мотоциклист погиб в столкновении с кроссовером в Ленинском районе

Авария произошла вечером 5 августа 2026 года возле дома № 234 по улице Титова. По предварительным данным Госавтоинспекции, около 19:55 водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara выезжал со второстепенной дороги и совершил столкновение с мотоциклом Suzuki, рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Новосибирску, подполковник полиции Сергей Горшков.