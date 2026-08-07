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Новости Тамбова

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"Тамбовавтодор" ищет подрядчиков, которые перезапустят три пункта весогабаритного контроля

"Тамбовавтодор" ищет подрядчиков, которые перезапустят три пункта весогабаритного контроля

Областной «Тамбовавтодор» начал поиск подрядчиков, которые спроектируют и сделают капитальный ремонт трёх участков дорог, а также модернизируют на них неработающие сейчас автоматические пункты весогабаритного контроля (АПВГК).

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