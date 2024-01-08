Французский военный эксперт: У Киева осталось боеприпасов примерно на месяц

Из-за продолжительности и высокой интенсивности конфликта на Украине, а также невозможности Запада в полной мере обеспечить потребность ВСУ в боеприпасах, украинские военные арсеналы оказались далеко не в лучшем состоянии.
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