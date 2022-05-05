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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Amazon наконец-то решила проблему ридеров Kindle. Читать станет намного удобнее

Amazon Kindle — одни из лучших электронных читалок, которые сегодня можно найти на рынке. У них качественная сборка, хорошие экраны, удобный интерфейс, высокая автономность, доступ к облачному хранилищу, и все это по вполне адекватному ценнику.

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