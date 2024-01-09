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Канадский хоккеист Лайпсик назвал получение гражданства РФ большой честью

Канадский хоккеист Лайпсик назвал получение гражданства РФ большой честью

Канадский хоккеист и форвард петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик благодарен за шанс продолжить игру в КХЛ и назвал получение российского гражданства большой честью.

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