Канадский хоккеист Лайпсик назвал получение гражданства РФ большой честью

Канадский хоккеист и форвард петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик благодарен за шанс продолжить игру в КХЛ и назвал получение российского гражданства большой честью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии