Диспетчер «Жилищника» в одном из районов Москвы отправлена в СИЗО по делу о содействии терроризму

Останкинский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца диспетчера ГБУ "Жилищник района Зюзино" Татьяну Шувалову.
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