Начальник Генштаба Герасимов доложил президенту Путину об обстановке в зоне СВО

Владимир Путин посетил Ростов-на-Дону после визита в Пермь.Президент России Владимир Путин после поездки в Пермь посетил Ростов-на-Дону, где в штабе вооружённых сил встретился с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии