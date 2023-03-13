Водителю, повторно севшему за руль в нетрезвом виде, заменили условное наказание на реальное

В Тамбовской области прокуратура добилась отмены условного осуждения нетрезвому водителю. Как стало известно, 39-летний житель Кирсановского района вновь сел за руль в нетрезвом виде, уже имея судимость за совершение аналогичного преступления.
В Тамбовской области прокуратура добилась отмены условного осуждения нетрезвому водителю. Как стало известно, 39-летний житель Кирсановского района вновь сел за руль в нетрезвом виде, уже имея судимость за совершение аналогичного преступления.
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