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Водителю, повторно севшему за руль в нетрезвом виде, заменили условное наказание на реальное

Водителю, повторно севшему за руль в нетрезвом виде, заменили условное наказание на реальное

В Тамбовской области прокуратура добилась отмены условного осуждения нетрезвому водителю.  Как стало известно, 39-летний житель Кирсановского района вновь сел за руль в нетрезвом виде, уже имея судимость за совершение аналогичного преступления.

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