Шон Мерфи и Чжан Анда лидируют после первых сессий в 1/16 финала в Крусибле

15-й игрок в мировом рейтинге Шон Мерфи уверенно лидирует над Дэниелом Уэллсом, а Чжан Анда имеет преимущество в два очка перед соотечественником Паном Цзюньсюй по итогам стартовой сессии 1/16 финала на Чемпионате мира по снукеру, сообщает WST Шон Мерфи.
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