«ЦГ»: Президент Путин дал Шойгу второй шанс за выгодную сделку

А

Александр

Какой шанс просравшему всё и вся? Нашел заначку у соседа. Да его близко нельзя подпускать к государственным делам. Если так видится управление государством, через подобных Шойгу и Мединскому, то простите! Управление государством - это не откопанная где-то идейка. Тысячелетиями вырабатывались принципы, а не советы тренера.