Недавний визит в Северную Корею секретаря Совбеза России Сергей Шойгу вызвал интерес у экспертов и аналитиков.
«ЦГ»: Президент Путин дал Шойгу второй шанс за выгодную сделку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
Какой шанс просравшему всё и вся? Нашел заначку у соседа. Да его близко нельзя подпускать к государственным делам. Если так видится управление государством, через подобных Шойгу и Мединскому, то простите! Управление государством - это не откопанная где-то идейка. Тысячелетиями вырабатывались принципы, а не советы тренера.
Ответить
12 час.
Федор Родников
Ему баранов пасти нельзя доверить .
Ответить
11 час.
Нина Иванова
Ошибки...?
Ответить
10 час.
Свежие комментарии