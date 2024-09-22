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«ЦГ»: Президент Путин дал Шойгу второй шанс за выгодную сделку

«ЦГ»: Президент Путин дал Шойгу второй шанс за выгодную сделку

Недавний визит в Северную Корею секретаря Совбеза России Сергей Шойгу вызвал интерес у экспертов и аналитиков.

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Комментарии
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А
Александр
Какой шанс просравшему всё и вся? Нашел заначку у соседа. Да его близко нельзя подпускать к государственным делам. Если так видится управление государством, через подобных Шойгу и Мединскому, то простите! Управление государством - это не откопанная где-то идейка. Тысячелетиями вырабатывались принципы, а не советы тренера.
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