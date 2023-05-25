РИА Новости: более 500 иностранных наемников находятся в подконтрольной ВСУ части Херсонской области

Более 500 иностранных наемников из «Кавказского легиона», «Грузинского легиона» и «Батальона имени Шейха Мансура» на данный момент находятся на правобережье Днепра в Херсонской области.
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