Сейчас стало модным следовать женским стандартам. Все хотят быть уверенными и любимыми. А вы знаете, какое самое важное женское качество притягивает мужчин? Не охотиться на мужчин и не быть слишком заинтересованной в партнере.
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