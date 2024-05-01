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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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«Абрамс» на Поклонной горе – ржавая искореженная вишенка на торте наших побед

«Абрамс» на Поклонной горе – ржавая искореженная вишенка на торте наших побед

Хваленый американский танк «Абрамс» М-1 уже в Москве. Только не надо без специальной мягкой обработки сознания произносить это при президенте США Джо Байдене, который мечтал увидеть это своими глазами, но сегодня когнитивно ослаб.

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Алексадр Вовк-Михайлов
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