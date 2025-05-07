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Царьград

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Сад памяти в Джакарте: Россия высадила дерево в честь Дня Победы.

Сад памяти в Джакарте: Россия высадила дерево в честь Дня Победы.

В Джакарте состоялась акция "Сад памяти" в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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