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Царьград

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Мария Захарова: Украина и Польша оскверняют память солдат Красной армии

Мария Захарова: Украина и Польша оскверняют память солдат Красной армии

Мария Захарова в интервью подчеркнула увеличение актов вандализма над могилами солдат Красной армии в Украине, Польше, Болгарии и странах Прибалтики, указав на необходимость защиты памятников и наблюдения за ситуацией.

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