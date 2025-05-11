СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Саботаж киевскими властями переговоров в Стамбуле, по сути, станет сигналом продолжения восхождения Украины как государства на эшафот, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
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