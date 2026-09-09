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Царьград

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Тиафо победил Микелсена и вышел в полуфинал US Open

Тиафо победил Микелсена и вышел в полуфинал US Open

Фрэнсис Тиафо одержал победу над Алексом Микелсеном в четвертьфинале US Open в Нью-Йорке. Матч длился 4 часа 39 минут и завершился со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10:6).

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