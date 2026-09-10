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Татар-информ

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Целевой набор трудовых мигрантов: в РФ будут по-новому завозить иностранцев

Целевой набор трудовых мигрантов: в РФ будут по-новому завозить иностранцев

Президент России Владимир Путин провел встречу с первым заместителем министра внутренних дел РФ – начальником Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД генерал-полковником полиции Андреем Кикотем.

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