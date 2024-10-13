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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Браташ о 0:2 от «Амура»: «По выполнению задания и по игре нет претензий. Все хорошо выполнялось, но забитых шайб не хватает. «1 на 1» выходим – в ворота не попадаем»

– По организации, по выполнению задания и по игре нет претензий. Все очень хорошо выполнялось, но забитых шайб не хватает.

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