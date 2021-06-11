Как Запад ведёт против России гибридную войну на уничтожение — 17 агрессивных замыслов

Русская веснаПолитикаКак Запад ведёт против России гибридную войну на уничтожение — 17 агрессивных замыслов Не нужно думать, что сегодняшние напряженные отношения с США и Западом — это временно, от недопонимания.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМГМалик ГумеровВСЕ ВЕРНО , ВСЕ В ТОЧКУ ! Шакалы и волки не дремлют , ... если "овечки" спят ... !? Спасение утопающих дело рук самих утопающих ! В 90-е власть в стране захватили власовцы !!! И пока народ спит , они рулят .... , как холуи своих импортных хозяев ! ------------- Вся стабильность , все гарантии и целостность .... пока держутся на тонкой ниточке в руках у Путина ... ! А сама СИСТЕМА и антистрановая и антинародная = по сути полуколониальная ! ???анатолий андреевВот такая обстановка и была в 30-тые годы! Сталин это понимал и сделал то, ЧТО СДЕЛАЛ!!..И сейчас страна требует очищения от всей либерды, воров и предателей!!!МГМалик ГумеровМир изменился ! Сегодня сам народ обязан стать Сталиным = санитаром общества и строителем творцом !Комментировать
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