Русская весна

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Как Запад ведёт против России гибридную войну на уничтожение — 17 агрессивных замыслов

Как Запад ведёт против России гибридную войну на уничтожение — 17 агрессивных замыслов

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Малик Гумеров
ВСЕ ВЕРНО , ВСЕ В ТОЧКУ ! Шакалы и волки не дремлют , ... если "овечки" спят ... !? Спасение утопающих дело рук самих утопающих ! В 90-е власть в стране захватили власовцы !!! И пока народ спит , они рулят .... , как холуи своих импортных хозяев ! ------------- Вся стабильность , все гарантии и целостность .... пока держутся на тонкой ниточке в руках у Путина ... ! А сама СИСТЕМА и антистрановая и антинародная = по сути полуколониальная ! ???
анатолий андреев
Вот такая обстановка и была в 30-тые годы! Сталин это понимал и сделал то, ЧТО СДЕЛАЛ!!..И сейчас страна требует очищения от всей либерды, воров и предателей!!!
Малик Гумеров
Мир изменился ! Сегодня сам народ обязан стать Сталиным = санитаром общества и строителем творцом !

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