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Логика "кто силен, тот и прав", регулирование ИИ, развитие БРИКС: что сказал Си Цзиньпин

Логика "кто силен, тот и прав", регулирование ИИ, развитие БРИКС: что сказал Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на заседании лидеров стран и государств – партнеров БРИКС в Нью-Дели высказался против логики "кто силен, тот и прав", заявил о необходимости возможно скорее сформировать глобальную систему регулирования ИИ, анонсировал Форум по торговле и услугам БРИКС.

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