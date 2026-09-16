Красная икра: чем опасна её передозировка?

Полезные свойства красной икры известны каждому. Икра богата белком, жирными кислотами, витаминами А, D, E и B, цинком, фосфором, магнием, калием и йодом.
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