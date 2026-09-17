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Бизнес журнал. Урал

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Не лайки, а строки: 7 тысяч книг увезли за границу участники МФМ

Не лайки, а строки: 7 тысяч книг увезли за границу участники МФМ

На фестивале в Екатеринбурге участники забрали с собой более 7 тысяч книг российских авторов, половина из них на иностранных языках.

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