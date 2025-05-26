Способен уничтожить город: какой опасный астероид мчится к Земле

РЕН ТВ 15 февраля 2013 года около города Чебаркуль Челябинской области упал метеорит. По оценкам специалистов, его размер составлял около 20 метров в поперечнике, то есть астероид оказался довольно крупным.
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