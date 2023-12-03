Запечённое филе в духовке. Один из удачных рецептов с куриным мясом, который я знаю

Делюсь рецептом простого и вкусного блюда. Сегодня поделюсь рецептом запеченного филе в духовке. Возможно это банальный рецепт и никого этим блюдом уже не удивить, но может быть некоторым моим читателям оно не приходило в голову, что можно так приготовить (бывает и такое).