Исследование выявило, что около 90% армянских коньяков в РФ небезопасны

Около 90% реализуемых на территории РФ армянских коньяков являются небезопасными, выяснилось в ходе совместного исследования, которое провели международная ассоциация «Антиконтрафакт» и Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции, сообщает ТАСС.
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