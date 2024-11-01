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Хэмилтон проедет в «Макларене» Сенны в Бразилии: «Это должно было стать сюрпризом. Я появился бы в шлеме Айртона – выглядело бы, словно это он»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон во второй раз проведет демонстрационные заезды в болиде Айртона Сенны и впервые после ухода из «Макларена» в 2012 году будет пилотировать машину британской команды.

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