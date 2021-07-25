Макрон назвал противников вакцинации эгоистичными циниками

«Если человек хочет быть свободен, то единственное, что ему следует сделать — вакцинироваться».Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал противников вакцинации от ковида, которые устраивают массовые манифестации во французских городах.
«Если человек хочет быть свободен, то единственное, что ему следует сделать — вакцинироваться».Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал противников вакцинации от ковида, которые устраивают массовые манифестации во французских городах.
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