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Нескучные технологии

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Американская мошенница «прикурила» на АЗС на 27 000 долларов

Американская мошенница «прикурила» на АЗС на 27 000 долларов

Компьютерные сбои и ошибки коды – это настоящая кладовая удачи для мошенников. А в США нашлась мошенница, которая благодаря такой вот ошибке «покупала бесплатно» бензин в сети автозаправок «Pump and Pantry» на фантастическую сумму – 27 000 долларов! … .

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