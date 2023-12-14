Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Это наша нефть! Почему Россия будет защищать Венесуэлу от США

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Комментарии
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ВО
Виктор Окунев
Она никогда и не была нашей. Перед тем как что-то писать покопайся в интернете. Смотреть по адресу. https://aif.ru/society/history/otkuda_u_rossii_voennaya_baza_v_norvegii
Аргументы и Факты // Страница не найдена
AiF
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Валерий Цымбулов
но ведь надо сказать что то хорошенькое такое...
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Волков Владимир
Ты бы хотел чтобы он был вообще бесплатный. Ты не хохол ?
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