Это наша нефть! Почему Россия будет защищать Венесуэлу от США

ВО Виктор Окунев Она никогда и не была нашей. Перед тем как что-то писать покопайся в интернете. Смотреть по адресу. https://aif.ru/society/history/otkuda_u_rossii_voennaya_baza_v_norvegii Аргументы и Факты // Страница не найдена AiF

Валерий Цымбулов но ведь надо сказать что то хорошенькое такое...