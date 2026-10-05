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Сестра Роналду о политике, назвавшем Криштиану «мерзким человеком»: «Кто-нибудь знает, кто этот ненормальный? Должно быть, он очень несчастный, слабоумный и завистливый человек»

Элма Авейру , сестра нападающего « Аль-Насра » Криштиану Роналду, отреагировала на слова португальского политика Жоау Марии Жонета о футболисте.

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