Путин: экономика КНР работает эффективнее, чем экономики других стран

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», напомнил о том, что экономика Китая является наиболее эффективной в сравнении с другими мировыми экономическими моделями, поскольку была выработана «исходя из потребностей жизни».
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