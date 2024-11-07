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Путин: экономика КНР работает эффективнее, чем экономики других стран

Путин: экономика КНР работает эффективнее, чем экономики других стран

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», напомнил о том, что экономика Китая является наиболее эффективной в сравнении с другими мировыми экономическими моделями, поскольку была выработана «исходя из потребностей жизни».

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