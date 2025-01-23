В Финляндии выставили на торги конфискованную у россиян турбазу около границы РФ

В Финляндии агентство по взысканию долгов Ulosotto выставило на продажу конфискованный у россиян дачный поселок Миехиккяля, который расположен неподалеку от пункта пропуска "Ваалимаа — Торфяновка" рядом с границей РФ.
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