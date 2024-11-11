На Украине заявили о разрушении Трампом планов Киева

Избранный президент США Дональд Трамп решил не включать в свою команду бывшего госсекретаря Майка Помпео, чем разрушил надежды Киева на присутствие лоббиста интересов Банковой в американском правительстве.
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