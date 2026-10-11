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ИА Регнум

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Основатель проекта «Рыбарь», ранее задержанный в Черногории, вернулся в Россию

Основатель проекта «Рыбарь», ранее задержанный в Черногории, вернулся в Россию

Основатель проекта «Рыбарь», военный блогер Михаил Звинчук, его супруга Валерия с командой, которых 9 октября задержали в Черногории, вернулись в Россию ночью 11 октября.

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