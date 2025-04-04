Ставропольские школьники осваивают правила безопасного управления велосипедами и самокатами

С приходом тепла улицы города наполняются юными велосипедистами и любителями самокатов. Но как сделать их передвижение не только приятным, но и безопасным? Этим вопросом активно занялись сотрудники Госавтоинспекции города Ставрополя, запустив серию увлекательных мастер-классов для школьников.