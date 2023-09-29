20 настолько ярких историй о клиентах, что по ним впору книжки писать и кино снимать

Смешные, странные, внимательные и чудаковатые — какие только клиенты ни встречаются людям на работе. И хотя благодаря таким персонажам жизнь наполняется увлекательными историями порой хочется сказать: «Эй-эй, придержите коней и поберегите мои нервы!» .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии